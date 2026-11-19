با آغاز پایش ادارات استان مرکزی، گاز ادارات و دستگاه‌های اجرایی که از سیستم‌ گرمایشی در فصل پاییز استفاده کنند، قطع خواهد شد.

خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی تا اول دی‌

خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی تا اول دی‌

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پایش موتورخانه‌ها و سیستم‌های گرمایشی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی با هدف مدیریت مصرف گاز طبیعی آغاز شد. بر اساس ابلاغ استانداری مرکزی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا اول دی‌ماه سال جاری، گاز و سیستم‌های گرمایشی موتورخانه‌های خود را خاموش نگه دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اعلام این خبر گفت: کارشناسان شرکت گاز با حضور در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، وضعیت خاموش بودن موتورخانه‌ها و سیستم‌های گرمایشی را مطابق با دستورالعمل ابلاغی شرکت ملی گاز و استانداری مرکزی پایش و بررسی می‌کنند.

او افزود: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا اول دی‌ماه سال جاری، نسبت به خاموش کردن موتورخانه‌ها و قطع سیستم‌های گرمایشی خود اقدام کنند.

سمیعی با تأکید بر اینکه پایش‌ها در ساعات کاری بانک‌ها و مراکز دولتی انجام می‌شود، تصریح کرد: در صورت مشاهده روشن بودن موتورخانه‌ها و سیستم‌های گرمایشی در بازدید‌ها در ساعت اداری، جریان گاز دستگاه مربوطه بدون اخطار قبلی و در همان مرحله نخست قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در پایان بر ضرورت همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای این دستورالعمل تأکید کرد و گفت: رعایت این الزامات نقش مهمی در مدیریت مصرف و تأمین پایدار گاز طبیعی در روز‌های سرد سال دارد.