رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی : اختلافات میان سهامداران به مهم‌ترین مانع در مسیر رفع مشکلات صنعت چوب و کاغذ تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، اختلاف‌نظر میان سهامداران و نبود تصمیم‌گیری مشترک را از مهم‌ترین موانع رفع مشکلات این مجموعه دانست.

علی بابایی کارنامی گفت: با وجود برگزاری نشست‌های مختلف برای رفع دغدغه کارگران و مشکلات این شرکت، هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور سهامداران اصلی، استاندار مازندران و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهکار نهایی مشخص شود.

وی تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف اختلافات سهامداران را از ضرورت‌های احیای ظرفیت تولیدی این مجموعه برشمرد و افزود: اگر این مشکلات به‌صورت اساسی برطرف نشود، مشکلات شرکت در بلندمدت همچنان باقی خواهد ماند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از پیگیری طرح‌های توسعه‌ای در شرکت دخانیات و شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران خبر داد و گفت: برای توسعه شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی، قرار است ظرف دو ماه آینده طرح مشخصی ارائه شود.

بابایی کارنامی با اشاره به پیش‌بینی سرمایه‌گذاری تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان در شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی افزود: تصمیم‌گیری درباره این سرمایه‌گذاری با هدف توسعه فعالیت‌های تولیدی این مجموعه در دستور کار قرار دارد.