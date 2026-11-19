



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه و توسعه فرمانداری مشهد گفت: با اجرای طرح شهید آبشناسان و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، نانوایی‌های مشهد در صورت بروز اختلال یا قطعی احتمالی گاز و برق، آمادگی لازم برای ادامه فعالیت و تأمین نان مورد نیاز شهروندان را دارند.

سیدمرتضی حیدری افزود: برنامه‌ریزی برای تجهیز نانوایی‌های مشهد به سوخت دوم از حدود چهار سال گذشته و در قالب طرح شهید آبشناسان آغاز شده و در این مدت اقدامات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و افزایش آمادگی نانوایی‌ها در برابر شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حداقل ۳۵ درصد نانوایی‌های شهرستان مشهد به سوخت دوم مجهز شده‌اند و تمهیدات لازم برای استفاده از این ظرفیت در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است. همچنین به منظور ارزیابی میزان آمادگی نانوایی‌ها و اطمینان از عملکرد تجهیزات پیش‌بینی‌شده، مانور مربوطه نیز برگزار شده است.

حیدری با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط بحرانی گفت: نان یکی از کالا‌های اساسی و از مهم‌ترین نیاز‌های روزمره مردم است و هرگونه اختلال در تولید و توزیع آن می‌تواند مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کند. به همین دلیل، تأمین سوخت جایگزین و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای فعالیت نانوایی‌ها در شرایط خاص، از جمله اولویت‌های مدیریت شهرستان بوده است.

وی افزود: در صورتی که به هر دلیل، از جمله بروز مشکلات فنی یا شرایط اضطراری، در تأمین گاز یا برق نانوایی‌ها اختلالی ایجاد شود، نانوایی‌های مجهز به سوخت دوم می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و از توقف کامل چرخه تولید نان جلوگیری کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص امسال و ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که امسال در کشور تجربه کردیم، از جمله مسائل و تهدیدات ناشی از جنگ، اهمیت آمادگی زیرساخت‌های خدمات‌رسان بیش از گذشته مشخص شده است. بر همین اساس، موضوع تأمین سوخت جایگزین نانوایی‌ها با جدیت بیشتری دنبال شده تا در صورت بروز هرگونه اتفاق پیش‌بینی‌نشده، تأمین نان مردم با مشکل مواجه نشود.

حیدری تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد اطمینان از تداوم خدمات‌رسانی نانوایی‌ها در شرایط مختلف است و با پیش‌بینی سوخت دوم و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، ظرفیت مناسبی برای مدیریت شرایط اضطراری در حوزه تأمین نان شهرستان مشهد ایجاد شده است.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهرستان تلاش کرده است با اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی واحد‌های نانوایی، امکان تداوم پخت و عرضه نان را حتی در شرایط اختلال در شبکه انرژی فراهم کند تا شهروندان از بابت تأمین این کالای اساسی دغدغه‌ای نداشته باشند.