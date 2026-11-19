معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اصلاحیه فنی صادرشده برای موتورهای هواپیماهای MD گفت: پس از ارزیابی مخاطرات، ادامه فعالیت این هواپیماها بدون اجرای اصلاحیه قابل قبول نیست. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز با تأکید بر ضرورت رعایت ایمنی، مدیریت ریسک و توجه هم‌زمان به کارایی و اقتصاد پایدار صنعت را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه «میز اقتصاد» با موضوع «ناوگان هوایی؛ از نوسازی تا امنیت پروازی»، سیدحمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، مجید اخلاقی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، و شماری از کارشناسان و مدیران صنعت هوانوردی درباره تأخیر پروازها، نظارت بر ورود هواپیماها و توقف بخشی از ناوگان MD گفت‌وگو کردند.

مجید اخلاقی درباره علت برخی تأخیرهای پروازی گفت: در مواردی شرایط جوی، کاهش دید یا لغزندگی سطح فرودگاه اجازه پرواز نمی‌دهد و باید تا بهبود شرایط صبر کرد. به گفته او، بخش قابل توجهی از تأخیرها با هدف حفظ ایمنی مسافران انجام می‌شود.

صانعی نیز درباره روند نظارت بر هواپیماهای ورودی توضیح داد: هواپیما پیش از ورود، بر اساس مدارک ارائه‌شده از سوی واردکننده یا شرکت هواپیمایی، پذیرش اولیه می‌شود؛ اما این پذیرش به معنای مجوز فعالیت نیست. پس از ورود، بازرسان صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری هواپیما را بررسی می‌کنند و تنها در صورت احراز الزامات، مجوز فعالیت صادر می‌شود. او افزود در مواردی هواپیماهای واردشده نتوانسته‌اند شرایط لازم را احراز کنند و از چرخه بهره‌برداری خارج شده‌اند.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری درباره ناوگان MD گفت شرکت سازنده در سال ۲۰۲۳، پس از شناسایی ایرادی در پره‌های ردیف سوم و چهارم موتور، اصلاحیه‌ای صادر کرد. به گفته صانعی، در سال‌های گذشته برای این موتورها روش جایگزین در نظر گرفته شده و مخاطرات آن به‌طور مستمر پایش شده است؛ اما ارزیابی کنونی نشان می‌دهد ادامه فعالیت بدون اجرای اصلاحیه دیگر قابل قبول نیست و باید اصلاحیه فنی انجام شود.

صانعی تأکید کرد ایمنی در صنعت هوانوردی خط قرمز است و نمی‌توان آن را به‌دلیل کاهش تعداد هواپیماها یا نگرانی درباره اشتغال کنار گذاشت.

در مقابل، اخلاقی با تأیید ضرورت رعایت الزامات ایمنی گفت ایمنی باید در چارچوب مدیریت ریسک و در کنار کارایی و اقتصاد پایدار صنعت بررسی شود. او افزود زمین‌گیر کردن هواپیماها می‌تواند ایمنی را حفظ کند، اما به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای عملیاتی و اقتصادی صنعت نیست؛ بنابراین باید ریسک‌ها مدیریت شوند، نه اینکه بحث به حذف کلی هواپیماها محدود بماند.

در ادامه، جواد رجبی، مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی، با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی نباید در برابر ایمنی قرار گیرد، گفت شرکت‌ها در صورت صدور دستورالعمل یا اصلاحیه از سوی سازنده یا مرجع ذی‌صلاح، ملزم به رعایت آن هستند. او همچنین با اشاره به روند نوسازی ناوگان گفت بخشی از هواپیماهای خریداری‌شده در سال‌های گذشته همچنان در حال پروازند.

مهمانان برنامه همچنین تأکید کردند تأخیر یا توقف پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی نیز هزینه‌زا و موجب اختلال در برنامه عملیاتی است؛ از جمله ممکن است محدودیت ساعات کاری خدمه پروازی بر پروازهای بعدی اثر بگذارد. با این حال، تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت هواپیماها تابع ارزیابی فنی و الزامات ایمنی است.