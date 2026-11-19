از درخشش سوارکاران در مسابقات پرش با اسب تا آشنایی دانشجویان با رسم و رسوم کهن پهلوانی در زورخانه تاریخی حضرتی قزوین را در بسته خبر‌های ورزشی بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در رقابت های پرش با اسب مانیا شاه‌ محمدی با اسب یوتاب در رده سنی خردسالان قهرمان شد .

ترنم نوروزی با اسب سیما و مهدی علیخانی با اسب رومئو هم ، در رده های سنی نونهالان و زاییچه بر سکوی اولی ایستادند.

دراین مسابقات بیش از پنجاه سوارکار در باشگاه سوارکاری البرز با هم رقابت کردند.



کشتی نونهالان

مسابقات کشتی نونهالان شهرستان قزوین با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.

دراین مسابقات 48 کشتی گیر با هم رقابت کردند.





آشنایی با میراث پهلوانی

دانشگاه ملی مهارت با برگزاری برنامه‌های تخصصی در زورخانه تاریخی حضرتی قزوین، تلاش کرد تا آداب و رسوم کهن ایرانی را به دانشجویان معرفی کند.

این رویداد با هدف ترویج فرهنگ عیاری و پهلوانی برای پیوند میان آموزش‌های دانشگاهی و اصالت‌های تاریخی ایران در میان نسل جوان برگزار شد .











