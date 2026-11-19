

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و خاتون بم، جایزه بهترین مربی زن سال آسیا را در سی‌امین دوره مراسم جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا در بانکوک به دست آورد. جعفری برای کسب این عنوان با ما شیاو شو از چین و پارک یون جونگ از کره جنوبی رقابت داشت و در نهایت به عنوان مربی برتر فوتبال زنان آسیا انتخاب شد. این موفقیت در شرایطی رقم خورد که سرمربی فوتبال زنان ایران پیش از این نیز سابقه نامزدی و کسب این جایزه را داشته است.