قبایل و عشیره‌های بغداد و فرات میانی اعلام کردند: الزیدی را مسئول کامل هرگونه تشدید احتمالی تنش‌ها که ممکن است به خونریزی و پیامد‌های ناشی از آن منجر شود، می‌دانیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از صابرین نیوز، قبایل و عشیره‌های بغداد و فرات میانی اعلام کردند: الزیدی را مسئول کامل هرگونه تشدید احتمالی تنش‌ها که ممکن است به خونریزی و پیامد‌های ناشی از آن منجر شود، می‌دانیم. با استفاده ابزاری از موضوع بازگشت ساکنان به جرف‌النصر مخالفیم، هدف از این طرح، بازگرداندن افرادی است که در قتل ما شریک بوده‌اند و قرار است از طریق قانون عفو عمومی، مشمول بخشش شوند. درباره کارزار‌های سیاسی که خمیس الخنجر خواستار آنهاست هشدار می‌دهیم. این پرسش را مطرح می‌کنیم که چگونه می‌توان امنیت خود را به کسی سپرد که نیرو‌های امنیتی ما را «گروه‌های تبهکار» می‌نامید؟

عشیره‌های بابل هم اعلام کردند: خواستار تداوم کنترل امنیتی بر جرف‌النصر هستیم؛ عقب‌نشینی از این منطقه خیانت به خون شهداست. فراموش نخواهیم کرد که شهر جرف‌النصر پیش از آزادسازی به دست نیرو‌های مقاومت، به عنوان پایگاهی برای شلیک موشک و خودرو‌های بمبگذاری شده استفاده می‌شد.

عشیره‌های نجف: هرگونه تضعیف جایگاه مقاومت و فداکاری‌های آن را رد می‌کنیم

به گزارش شبکه الاتجاه، قبایل و عشیره‌های نجف اشرف تاکید کردند ما درباره ارتکاب اشتباهات تاریخی که می‌تواند به رویارویی میان مردم یک ملت منجر شود، هشدار می‌دهیم. ما هرگونه تضعیف جایگاه مقاومت و فداکاری‌های آن را رد می‌کنیم و درباره اقدامات تخریبی که علیه آن به راه افتاده است، هشدار می‌دهیم؛ هدف از این اقدامات، کشاندن دوباره منطقه الجرف به ورطه تروریسم است.

عشیره‌های بغداد: همچون سپری مستحکم در برابر هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن مقاومت اسلامی خواهیم ایستاد

به گزارش شبکه الاتجاه، قبایل و عشیره‌های بغداد تاکید کردند ما همچون سپری مستحکم در برابر هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن مقاومت اسلامی خواهیم ایستاد. ما هرگونه آسیب رساندن به مقاومت اسلامی و همه نیرو‌های امنیتی را که عراق و منطقه «الجرف» را پاکسازی کرده‌اند، رد می‌کنیم و برای فداکاری‌های آنان ارزش قائلیم.

عشیره‌های استان المثنی: به جان هم انداختن هم وطنان تنها به نفع دشمنان عراق است

به گزارش شبکه الاتجاه، قبایل و عشیره‌های استان المثنی عراق اعلام کردند به جان هم انداختن هم وطنان، توطئه بدخواهانه‌ای است که تنها به نفع دشمنان عراق تمام می‌شود؛ همان کسانی که در کمین نشسته‌اند و به دنبال تضعیف و آسیب رساندن به وحدت و حاکمیت این کشور هستند. عشیره‌های استان المثنی گفتند ما بهره‌برداری سیاسی از مسئله «جرف النصر» و موضوع بازگشت ساکنان آن را قاطعانه رد می‌کنیم. برای کسانی که مرتکب کشتار شده، با مشارکت و همکاری در آن نقش داشته، یا برای چنین اقداماتی پوشش فراهم کرده‌اند، امکان بازگشت وجود ندارد.

عشیره‌های کربلا: تروریست‌ها از جرف‌النصر برای هدف قرار دادن زائران و ساکنان کربلا استفاده می‌کردند

به گزارش شبکه الاتجاه، قبایل و عشیره‌های کربلای معلی اعلام کردند: هرگونه اخلال در امنیت «جرف‌النصر» مستقیما بر امنیت حرم امام حسین (ع) تأثیر می‌گذارد. این وضعیت برای ما قابل پذیرش نیست. عشیره‌های کربلا افزودند گروه‌های تروریستی از جرف‌النصر به عنوان پایگاهی برای هدف قرار دادن زائران و ساکنان کربلا استفاده می‌کردند.

این در حالیست که به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، دولت عراق اعلام کرد بر اساس دستور فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، «قرارگاه فرماندهی و کنترل» در منطقه جرف‌النصر تشکیل شد. این قرارگاه شامل یک تیپ از ارتش عراق، یک تیپ از پلیس مرکزی و دو تیپ از نیرو‌های حشدالشعبی خواهد بود. قرارگاه فرماندهی و کنترل در جرف‌النصر، مسئولیت فرماندهی و کنترل همه یگان‌های امنیتی وابسته را بر عهده خواهد داشت.