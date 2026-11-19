همافزایی سه شهرستان کرمان برای تقویت امنیت منطقه
مسائل و چالشهای امنیتی و انتظامی راور، زرند و کوهبنان در نشست مشترک شوراهای تأمین این سه شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
، این نشست با حضور فرمانداران، اعضای شوراهای تأمین سه شهرستان و اسدی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان برگزار شد.
در این نشست، حاضران ضمن تبادل نظر درباره وضعیت امنیتی و انتظامی منطقه، بر ضرورت هماهنگی، همافزایی و اتخاذ رویکردهای مشترک برای ارتقای امنیت و آرامش شهرستانها تأکید کردند.
بررسی زمینههای همکاری و انجام اقدامات مشترک در حوزه امنیتی و انتظامی نیز از دیگر محورهای این نشست بود.