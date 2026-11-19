به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با آغاز هفته بسیج رزمایش بزرگ «جان‌ فدا» از ساعت ۸:۳۰ روز جمعه ۲۹ آبان در مشهد مقدس برگزار و مراسمی نیز هم‌ زمان با سراسر کشور در نماز جمعه برپا می‌ شود.

مسیر رزمایش جان فدا از میدان ۱۵ خرداد تا حرم مطهر رضوی خواهد بود.

به گفته سرهنگ موسی آبادی رئیس پلیس راهور خراسان رضوی برای تسهیل در تردد شرکت کنندگان در رزمایش جانفدایان، تمهیدات و محدودیت‌ های ترافیکی از ساعت ۲۲ امشب از خیابان‌ های منتهی به میدان ۱۵ خرداد (عدل خمینی و فداییان اسلام تا انتهای مسیر زیر گذر حرم مطهر رضوی اعمال می‌ شود.

همچنین تردد وسایل نقلیه از خیابان‌ های فرعی خیابان امام رضا (ع) در طول مسیر رزمایش فردا ممنوع است.

همزمان با برگزاری رزمایش «جانفدایان مشهدالرضا (ع)»، خدمات قطارشهری در هر سه خط و اتوبوس‌ های منتهی به حرم مطهر رضوی، فردا جمعه ۲۹ آبان‌ماه از ابتدای صبح تا ساعت ۱۴ رایگان است.