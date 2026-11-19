نخستین صعود ۷ هزار نفری جانفدایان ایران در تهران
نخستین همایش بزرگ کوهپیمایی جانفدایان ایران با حضور ۷ هزار نفر از کوهنوردان، صبح امروز پنجشنبه ۲۸ آبانماه در ارتفاعات توچال تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
نخستین همایش بزرگ کوهپیمایی جانفدایان ایران باهدف توسعه فعالیتهای ورزشی، تقویت همبستگی و ایجاد نشاط اجتماعی، در آستانه هفته بسیج مستضعفین در منطقه ولنجک تهران برگزار شد.
این همایش به همت مرکز تربیتبدنی سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ و با ظرفیت حضور ۷ هزار نفر از جانفدایان ایران برنامهریزی و برگزار شد.
مراسم افتتاحیه این برنامه صبح امروز (پنجشنبه، ۲۸ آبان) در پارکینگ اداری تلهکابین توچال و با اجرای برنامههایی همچون پرچمگردانی و سرود حماسی برگزار شد.
شرکتکنندگان پس از مراسم افتتاحیه، بهصورت گروهی و مرحلهای از مسیر ایستگاه یک تلهکابین توچال به سمت ایستگاه ۲ و ارتفاعات ولنجک حرکت کردند.
سرهنگ پاسدار احمد یوسفپور، مسئول مرکز تربیتبدنی سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، پیشتر از برگزاری این همایش برای نخستینبار خبر داده و هدف از اجرای آن را توسعه فعالیتهای ورزشی و ایجاد همبستگی میان جانفدایان ایران عنوان کرده بود.
این برنامه از جمله فعالیتهای ورزشی و جمعی سپاه تهران بزرگ در آستانه هفته بسیج مستضعفین به شمار میرود.