به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین همایش بزرگ کوه‌پیمایی جان‌فدایان ایران باهدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، تقویت همبستگی و ایجاد نشاط اجتماعی، در آستانه هفته بسیج مستضعفین در منطقه ولنجک تهران برگزار شد.

این همایش به همت مرکز تربیت‌بدنی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ و با ظرفیت حضور ۷ هزار نفر از جان‌فدایان ایران برنامه‌ریزی و برگزار شد.

مراسم افتتاحیه این برنامه صبح امروز (پنجشنبه، ۲۸ آبان) در پارکینگ اداری تله‌کابین توچال و با اجرای برنامه‌هایی همچون پرچم‌گردانی و سرود حماسی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان پس از مراسم افتتاحیه، به‌صورت گروهی و مرحله‌ای از مسیر ایستگاه یک تله‌کابین توچال به سمت ایستگاه ۲ و ارتفاعات ولنجک حرکت کردند.

سرهنگ پاسدار احمد یوسف‌پور، مسئول مرکز تربیت‌بدنی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، پیش‌تر از برگزاری این همایش برای نخستین‌بار خبر داده و هدف از اجرای آن را توسعه فعالیت‌های ورزشی و ایجاد همبستگی میان جان‌فدایان ایران عنوان کرده بود.

این برنامه از جمله فعالیت‌های ورزشی و جمعی سپاه تهران بزرگ در آستانه هفته بسیج مستضعفین به شمار می‌رود.