به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور امروز با برگزاری شش دیدار در دو گروه دنبال شد؛ هفته‌ای که با پیروزی قاطع استقلال در جدال حساس صدرنشینان گروه نخست و برتری خارج از خانه نور ملارد مقابل فولاد هرمزگان همراه بود.

در حساس‌ترین دیدار گروه نخست، استقلال تهران، مدافع عنوان قهرمانی، در اصفهان مهمان پالایش نفت این شهر بود؛ که در پایان با نمایشی مقتدرانه موفق شدند میزبان خود را با نتیجه چهار بر صفر شکست دهند.

زیبا افروغ، مارال ترکمان، نسا احدی و مهتاب بنایی گلزنان استقلال در این دیدار بودند تا شاگردان شهناز یاری با عبور از یکی از رقبای مستقیم خود، قدرتشان را در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی به نمایش بگذارند.

در گروه دوم نیز فولاد هرمزگان در دیداری خانگی مقابل نور ملارد قرار گرفت، اما در نهایت با نتیجه دو بر یک شکست خورد. نفیسه محمدی و مبینا ملاآقایی گل‌های نماینده ملارد را به ثمر رساندند و وجیهه صادقی نیز زننده تک‌گل فولاد هرمزگان بود. نتایج کامل هفته چهارم به شرح زیر است.

گروه اول:

پالایش نفت اصفهان صفر - استقلال تهران ۴

ملی حفاری اهواز ۱۲ - مس رفسنجان یک

گروه دوم:

سپاهان اصفهان صفر - پارسه کرمان صفر

پلی وایتال دلیجان ۴ - ابومسلم خراسان رضوی ۲

فولاد هرمزگان یک - نور ملارد ۲

تکنیک برتر بابلسر صفر - پالایش نفت آبادان ۵