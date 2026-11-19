ورزشکاران و قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی کشور و همراه با ورزشکاران استان اصفهان با حضور در مجاورت کوه کلنگ به مسابقات ورزشی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در پی تهدید‌های آمریکای جنایتکار برای هدف قرار دادن کوه کلنگ و توطئه برای بمباران این منطقه از کشور به بهانه‌های واهی، ورزشکاران و قهرمانان رشته مختلف ورزشی با حضور در این منطقه و تشکیل زنجیره انسانی همراه با برگزاری مسابقات ورزشی به استکبار جهانی و ترامپ جنایتکار نشان دادند که ایرانی‌ها از هیج تهدیدی واهمه ندارند و محکم و استوار در دفاع از کیان ایران عزیز آماده هستند.

امروز قهرمانان و ورزشکاران کشورمان همچون دیگر اقشار جامعه با حضور خودجوش و پرشور خود در منطقه کوه کلنگ اصفهان نشان دادند زندگی همراه با آرامش در این منطقه جریان دارد و با عزمی راسخ و استوار مقابل توطئه‌های دشمنان این آب و خاک ایستاده‌اند.

در جشنواره ورزشی جان فدایان ایران در منطقه کوه کلنگ بیش از هزار دویست ورزشکار از سراسر کشور در رشته‌های شترسواری، موتورسواری، اسکیت، مچ اندازی، ورزش زورخانه‌ای، دوچرخه سواری، کاراته، کونگ فو، جودو، تکواندو، تیراندازی و چندین رشته ورزشی حضور داشتند.