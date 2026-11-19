عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران گفت: برای تبدیل ظرفیت تولید خرما به حضور پایدار در بازار‌های هدف، به زنجیره‌ای منسجم از تولید، فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بازاریابی و عرضه در بازار مقصد نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران در حاشیه نمایشگاه خرما و صنایع وابسته بوشهر اظهار داشت: استان‌های مرزی و بنادر کشور می‌توانند در این زنجیره نقش مهمی ایفا کنند؛ زیرا نزدیکی جغرافیایی به بازار‌های هدف، دسترسی به مسیر‌های حمل‌ونقل و ارتباط نزدیک‌تر با فعالان اقتصادی کشور‌های منطقه، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند هزینه و زمان تجارت را کاهش داده و زمینه حضور مستمر بنگاه‌های ایرانی را در بازار‌های منطقه‌ای فراهم کنند.

مهاجر دارابی ادامه داد: در صادرات خرما، صرفاً تولید محصول کافی نیست و باید ارتباط میان تولیدکننده، صادرکننده، صنایع فرآوری و بسته‌بندی، شرکت‌های حمل‌ونقل و خریداران بازار هدف تقویت شود. هرچه این ارتباط منسجم‌تر باشد، امکان پاسخ‌گویی به نیاز بازار و حفظ مشتریان خارجی افزایش پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت بازار‌های هدف گفت: بازار‌های منطقه‌ای هرکدام ویژگی‌ها، نیاز‌ها و الزامات خاص خود را دارند و استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی استان‌های مرزی می‌تواند در شناخت این بازار‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی مؤثر باشد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران افزود: هدف باید این باشد که مزیت جغرافیایی و ظرفیت تولیدی استان‌های مرزی به معامله بیشتر، هزینه کمتر و حضور پایدارتر بنگاه‌های ایرانی در بازار‌های منطقه منجر شود. این رویکرد در صنعت خرما نیز می‌تواند به تقویت پیوند میان تولید و بازار و افزایش ارزش افزوده صادراتی منجر شود.

وی همچنین توسعه فرآوری و بسته‌بندی را از الزامات تکمیل زنجیره ارزش خرما دانست و گفت: حرکت از صادرات محصول با ارزش افزوده پایین به سمت عرضه محصولات متنوع و متناسب با نیاز بازار، نیازمند سرمایه‌گذاری و حضور فعال بخش خصوصی در حلقه‌های مختلف زنجیره است.

مهاجر بر نقش نمایشگاه‌های تخصصی در توسعه ارتباطات تجاری تأکید کرد و افزود: نمایشگاه خرما و صنایع وابسته می‌تواند فرصتی برای نزدیک شدن تولیدکنندگان، صادرکنندگان، فعالان صنایع تبدیلی و خریداران باشد و زمینه شناسایی بازار‌های جدید و ایجاد ارتباطات تجاری پایدار را فراهم کند.