هفته دوم دور برگشت بیست‌وششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه دوم، به میزبانی ساری برگزار شد.

هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد، برتری بانک شهر مقابل دانشگاه آزاد اسلامی

هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد، برتری بانک شهر مقابل دانشگاه آزاد اسلامی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقه تیم بانک شهر با نتیجه ۹ بر ۱ مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی اسلام‌آباد غرب به پیروزی رسید.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۱۰ – علیرضا نمک‌پاش ۰،

۶۱ کیلوگرم: علی مومنی ۹ – علی‌اصغر سلطانی ۵،

۶۵ کیلوگرم: حسن عبادی ۱ – شهداد خسروی ۴،

۷۰ کیلوگرم: محمد بخشی ۳ – مهدی عشقی ۱،

۷۴ کیلوگرم: علی‌اکبر فضلی ۱۰ – علیرضا عجمی ۰،

۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۶ – آرین مرادی ۲،

۸۶ کیلوگرم: علی سوادکوهی ۶ – هادی شرفیانی ۰،

۹۲ کیلوگرم: عزت‌الله اکبری ۳ – امیرحسین خاک‌پا ۲،

۹۷ کیلوگرم: احمد بذری ۱۱ – تیمور پرنا ۰،

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی ۱۳ – پوریا یعقوبی ۱