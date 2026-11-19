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هفته دوم دور برگشت بیستوششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه دوم، به میزبانی ساری برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقه تیم بانک شهر با نتیجه ۹ بر ۱ مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی اسلامآباد غرب به پیروزی رسید.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۱۰ – علیرضا نمکپاش ۰،
۶۱ کیلوگرم: علی مومنی ۹ – علیاصغر سلطانی ۵،
۶۵ کیلوگرم: حسن عبادی ۱ – شهداد خسروی ۴،
۷۰ کیلوگرم: محمد بخشی ۳ – مهدی عشقی ۱،
۷۴ کیلوگرم: علیاکبر فضلی ۱۰ – علیرضا عجمی ۰،
۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۶ – آرین مرادی ۲،
۸۶ کیلوگرم: علی سوادکوهی ۶ – هادی شرفیانی ۰،
۹۲ کیلوگرم: عزتالله اکبری ۳ – امیرحسین خاکپا ۲،
۹۷ کیلوگرم: احمد بذری ۱۱ – تیمور پرنا ۰،
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی ۱۳ – پوریا یعقوبی ۱