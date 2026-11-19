مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت خراسان جنوبی، گفت: اکنون بیش از ۶۴۹ هزار نفر در خراسان جنوبی سهامدار عدالت هستند و این استان از نظر پوشش جمعیتی سهام عدالت، از استان‌های پیشرو در کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت خراسان جنوبی، در نشست بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های تعاونی سهام عدالت که با حضور نماینده مردم شهرستانهای فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس برگزار شد، گفت: حدود ۲۹ درصد سهامداران عدالت در خراسان جنوبی روش مدیریت مستقیم و ۷۱ درصد روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند.

قاسمی با اشاره به وضعیت شرکت سرمایه گذاری استان در بازار سرمایه افزود: نماد شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان جنوبی از نخستین نماد‌های استانی بازگشایی‌شده در بورس بوده و قیمت سهام آن در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در جایگاه بالاتری قرار داشته است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات ساختاری و مدیریتی سهام عدالت گفت: حل چالش‌های این حوزه نیازمند پیگیری مستمر، همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مجلس شورای اسلامی است و ساماندهی سهام عدالت می‌تواند تأثیر مستقیم و ارزشمندی بر سفره و معیشت مردم داشته باشد.

حسینی، با اشاره به گستردگی فعالیت شرکت‌های مرتبط با سهام عدالت افزود: شرکت‌هایی که سرمایه سهام عدالت در آنها قرار دارد، از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و با توجه به حجم سرمایه و ظرفیت اقتصادی این مجموعه‌ها، ضروری است مسائل و مشکلات سهام عدالت با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی گفت: حل مشکلات سهام عدالت نیازمند بررسی همه‌جانبه مسائل و همکاری مجموعه‌های مرتبط است تا بتوان با رفع موانع موجود، زمینه تحقق اهداف اصلی این طرح و بهره‌مندی بیشتر مردم از منافع آن را فراهم کرد..