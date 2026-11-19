کارشناس صنعت فولاد با تأکید بر نقش راهبردی انرژی در زنجیره تولید فولاد گفت: تأمین پایدار و به‌موقع حامل‌های انرژی با قیمت متناسب، یکی از الزامات اصلی حفظ رقابت‌پذیری صنعت فولاد کشور و فراهم‌سازی زمینه توسعه فناوری و نوسازی تجهیزات در این صنعت است.

حجت کاظمی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ به سهم قابل توجه انرژی در هزینه‌های تولید فولاد اشاره کرد و افزود: صنعت فولاد مجموعه‌ای از فناوری‌ها و دانش‌های فنی نهفته را در خود جای داده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های عملیاتی آن به تأمین حامل‌های انرژی اختصاص دارد؛ ازاین‌رو، هرگونه تغییر در الگوی تأمین یا قیمت گاز و برق، تأثیر مستقیمی بر هزینه تمام‌شده محصولات فولادی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کنار محدودیت‌های احتمالی تأمین برق و گاز در مقاطع مختلف سال، می‌تواند برنامه تولید شرکت‌های فولادی را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه‌های جانبی قابل‌توجهی به این مجموعه‌ها تحمیل کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های تولیدی برای حفظ تعادل اقتصادی و جبران هزینه‌های ایجادشده، ناگزیر از بازنگری در قیمت محصولات خود خواهند بود.

این کارشناس صنعت فولاد با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده در این صنعت گفت: بخشی از فناوری‌های فعال در واحد‌های فولادی کشور از مصرف انرژی بالایی برخوردارند و ارتقای آنها نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و فراهم بودن زیرساخت‌های پایدار انرژی است. بنابراین، مدیریت هزینه انرژی باید هم‌زمان با سیاست‌های توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری در صنعت فولاد دنبال شود.

کاظمی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های قانون‌گذار افزود: دولت و مجلس می‌توانند با اتخاذ رویکردی هماهنگ، زمینه دسترسی شرکت‌های فولادی به برق و گاز با قیمت مناسب و در زمان مورد نیاز را فراهم کنند. این اقدام ضمن کمک به استمرار تولید، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، نوسازی تجهیزات و ارتقای بهره‌وری را برای واحد‌های فولادی فراهم خواهد کرد.

وی گفت: توجه به تأمین پایدار انرژی و تنظیم سازوکار‌های اقتصادی متناسب با نیاز صنعت فولاد، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت توان تولیدی، توسعه فناوری و حضور مؤثرتر محصولات فولادی ایران در بازار‌های جهانی باشد.