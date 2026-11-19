عملیات اجرایی روسازی و اتصال خط ریلی سایت فریمان به شبکه سراسری راه آهن کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان در مراسم آغاز عملیات اجرایی روسازی و اتصال خط ریلی سایت فریمان به شبکه سراسری راه آهن کشور گفت: کار عظیم و بزرگی که امروز در حال انجام است، مهر تاییدی است که این اتفاقات خوشایند باید رخ دهد تا موجب توسعه اقتصادی و معیشت مردم منطقه و بویژه شهرستان فریمان شود.

مهدی ناصری افزود: امروز سهم درآمدی مردم در خراسان رضوی با همه جایگاهی که دارد، از میانگین کشور ۳۰ درصد فقیرتر است که اگر این پازل‌ها کنار هم چیده شود، اتفاقات خوشایندی می‌افتد.

وی ادامه داد: این منطقه به قدری برای ما مهم است که برای تمام مجموعه‌های این منطقه باید اتفاقی را رقم بزند تا پارک لجستیک ما شکل بگیرد لذا امیدوارم خراسان رضوی به جایگاه اصلی خود برسد که خواهد رسید و سهم مردم ما در حوزه درآمد نیز بهتر شود.

ناصری گفت: اخیرا اتفاقات خوبی رخ داده و بسته‌های سرمایه‌گذاری در تهران با مدیران کشوری مطرح و تفاهم‌نامه‌های خوبی بسته شد که به امضا خواهد رسید و این جهشی به سمت مصارف و منابع بانکی ما خواهد بود.

وی افزود: نسبت مصارف و منابع بانکی ما ۶۸ درصد بود که الان به ۷۵ درصد رسیدیم.