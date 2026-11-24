در گزارش پیش‌روی این هفته، «کاریکاتورِ خبری روز» و در دومین شماره از سری گزارش‌های برداشت آزاد، مجموعه‌ای استثنایی از آثار برجسته‌ترین کاریکاتوریست‌های ایرانی و بین‌المللی را مشاهده می‌کنید. آینه‌ای تمام‌نما، از آثار برجسته و به روز کارتونیست‌های صاحب‌نام جهانی و ایرانی که با زبانی مشترک و بی‌مرز هنر، گذرگاه‌های پیچیده اخبار، سیاست و جامعه بشری را در قلمروی طنز و نقد به تصویر می‌کشند. گزارش پیش رو، برداشتی آزاد است از آثاری که در «کاریکاتورِ خبریِ روز» بازتاب یافته و در آن، هنرمندان و طراحان و تصویرگران سراسر دنیا با زبان جهانی طنز و تصویر، جهان معاصر ما را روایت می‌کنند. کاریکاتور امروزه، به درستی هنر هشتم جهان معاصر نام گرفته است؛ کارتونیست‌ها با قلم خود، پیچیده‌ترین لایه‌های پنهان جهان معاصر ما را صادقانه و شجاعانه به تصویر می‌کشند و در قابی کوچک، جهانی از معنا را با تصویر و طرح معنی می‌کنند. گاهی باید جهان پیرامون مان را از منظر نگاه این طنز آوران معاصر و هنرمندان و طراحان چیره دست جهان به تماشا نشست.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی