مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: این شرکت تامین کننده نیاز ۳ تا ۴ هزار واحد تولیدی صنایع پایین دستی است، اگر تدابیر لازم پس از آسیب دیدن واحد‌های فولادی صورت نمی‌گرفت الان با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو بودیم، اما امروز در هیچ حوزه‌ای کمبودی مشاهده نمی‌شود.

آقای سعید زرندی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ درباره وضعیت تولید و تامین فولاد کشور، افزود: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، حمایت‌های دولت و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت فولاد و با تکیه بر توان داخلی، روش جدید بازسازی واحد‌های آسیب دیده از جنگ را داشتیم. به طوری که اکنون جلوتر از زمانبندی تدوین شده، در حرکت هستیم.

وی با بیان اینکه با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود هم سرعت تولید افزایش یافته و هم هزینه‌ها به طور قابل توجهی کاهشی شده است گفت: در زمینه تامین نیاز بازار، این شرکت به نیابت از مجموعه دولت ابتکاری را به کار برده است یعنی از همان روز آسیب دیدن واحد‌های تولید فولادی ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، عرضه‌ها به بورس کالا به صورت مداوم ادامه داشته است.

مدیر عامل فولاد مبارکه با اشاره به اینکه در حوزه بازرگانی و ساخت محصولات فولادی بدون هیچ وقفه‌ای عرضه‌ها برای صنایع مختلف صورت گرفته است، افزود: بر خلاف تصور‌های موجود، عرضه محصولات فولادی بیش از تقاضای موجود در بازار بوده است و این روش عرضه در طول جنگ اخیر به کار گرفته شد و در نتیجه اثر خود را در بازار نشان داده است.

زرندی با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه تامین کننده نیاز ۳ تا ۴ هزار واحد تولیدی صنایع پایین دستی است، ادامه داد: اگر تدابیر لازم پس از آسیب دیدن واحد‌های فولادی صورت نمی‌گرفت الان با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو بودیم، اما امروز در هیچ حوزه‌ای کمبودی مشاهده نمی‌شود.



