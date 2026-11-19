روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش با هدف تسهیل تردد هوایی مسافران، پرواز مسیر کیش به یزد و بالعکس را به جمع پرواز‌های خود اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: پرواز مسیر کیش به یزد و بالعکس روز‌های سه‌شنبه و جمعه هر هفته انجام خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرواز‌های روز‌های جمعه ساعت ۲۰:۱۰ وارد فرودگاه بین‌المللی کیش می‌شوند و ساعت ۲۰:۵۰ به مقصد یزد پرواز می‌کنند.

پرواز‌های روز‌های سه‌شنبه نیز ساعت ۸:۲۵ وارد کیش شده و ساعت ۹ فرودگاه را به مقصد یزد ترک خواهند کرد.

نخستین پرواز مسیر کیش به یزد و بالعکس نیز، جمعه ۲۹ آبان، انجام می‌شود.