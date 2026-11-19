به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده این مجموعه در مازندران با استفاده از ظرفیت مولدسازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد.

بحرینی مقدم با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای توسعه صادرات افزود: مذاکراتی با متقاضیان سرمایه‌گذاری در حال انجام است و امیدواریم به‌زودی به تفاهم برسیم.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران همچنین با اشاره به اشتغال حدود ۸ هزار کشاورز در کشت توتون در استان‌های شمالی کشور گفت: امسال خرید محصول توتون با برنامه‌ریزی مناسب انجام شده و ساماندهی و تقویت سطح زیرکشت این محصول با هدف رونق تولید و ایجاد ثروت در استان‌های شمالی در دستور کار قرار دارد.