به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، روددره فرحزاد میزبان دومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان کراس‌کانتری «یادواره شهدای میناب»بود.

در کنار رقابت‌های حرفه‌ای، بخش آماتوری نیز با هدف فراهم کردن زمینه حضور علاقه‌مندان و توسعه مشارکت عمومی در این رشته، در پنج تا شش رده برگزار شد تا شهروندان نیز متناسب با سطح مهارت خود فرصت تجربه و حضور در رقابت‌های دوچرخه‌سواری کوهستان را داشته باشند.

قهرمانان کراس کانتری در رود دره فرحزاد شناخته شدند

مدیر بهره‌برداری و نگهداشت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به حضور ۱۱۰ ورزشکار از ۱۶ استان کشور در دومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان روددره فرحزاد گفت: با توجه به ویژگی‌های طبیعی و طراحی حرفه‌ای پیست، این مجموعه ظرفیت میزبانی رقابت‌های بین‌المللی را دارد.

مهدی رفیع‌زاده در حاشیه برگزاری دومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان در روددره فرحزاد که به یاد شهدای مدرسه میناب برگزار شد، اظهار کرد: نخستین دوره این رقابت‌ها سال گذشته با حضور ۸۰ ورزشکار از ۱۱ استان کشور برگزار شد و با استقبال خوبی همراه بود. امسال نیز در دومین دوره، میزبان حدود ۱۱۰ ورزشکار از ۱۶ استان کشور هستیم.

وی با اشاره به اضافه شدن بخش‌های جدید به این دوره از مسابقات افزود: امسال علاوه بر رقابت‌های انتخابی تیم ملی در رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، برای نخستین بار مسابقه آماتوری نیز با حضور علاقه‌مندان و استفاده از دوچرخه‌های حرفه‌ای برگزار می‌شود. همچنین رقابت‌ها در رده‌های مختلف سنی از جمله پیشکسوتان دنبال می‌شود.

ظرفیت روددره فرحزاد برای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی

رفیع‌زاده با اشاره به حمایت شهرداری تهران، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و همکاری فدراسیون و هیئت دوچرخه‌سواری استان تهران تصریح کرد: با توجه به روند رو به رشد این مسابقات و استقبال ورزشکاران، امیدواریم در آینده بتوانیم نخستین دوره رقابت‌های بین‌المللی دوچرخه‌سواری کوهستان را در این مجموعه برگزار کنیم.

وی ادامه داد: از نگاه کارشناسان، پیست روددره فرحزاد به استانداردهای یک پیست حرفه‌ای نزدیک شده و طراحی مسیر در کنار ویژگی‌های طبیعی و محیطی این منطقه، شرایطی خاص و کم‌نظیر ایجاد کرده است.

برترین رکاب‌زنان کوهستان ایران در روددره فرحزاد رقابت کردند

سرپرست کمیته کراس‌کانتری فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی روددره فرحزاد برای میزبانی مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان اظهار کرد: برای دومین سال متوالی این رقابت‌ها در روددره فرحزاد برگزار می‌شود؛ منطقه‌ای که به دلیل برخورداری از اکوسیستم طبیعی، موانع متنوع و ویژگی‌های خاص محیطی، به یکی از زیباترین پیست‌های مسابقات کراس‌کانتری کشور تبدیل شده است.

وی افزود: نخستین دوره مسابقات با استقبال خوبی از سوی ورزشکاران استان‌های مختلف همراه بود و امسال نیز با همکاری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و حامیان مالی استقبال بالایی از سوی ورزشکاران از آن صورت گرفته است.

حضور قهرمانان ملی و آسیایی در روددره فرحزاد

سرپرست کمیته کراس‌کانتری فدراسیون دوچرخه‌سواری با تأکید بر سطح بالای کیفی رقابت‌ها تصریح کرد: در این دوره از مسابقات، برترین دوچرخه‌سواران کوهستان کشور در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان حضور دارند و چهره‌های شاخص تیم‌های ملی و قهرمانان مسابقات کشوری و آسیایی در کنار یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این مسئول ورزشی با اشاره به رویکرد فرهنگی و توسعه‌ای مسابقات امسال گفت: یکی از اقدامات ارزشمند این دوره، توجه هم‌زمان به ورزش حرفه‌ای و مشارکت علاقه‌مندان است. به همین منظور، در کنار رقابت‌های قهرمانی، بخش آماتوری نیز در چهار رده سنی و در قالب دو گروه برگزار شده است تا علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواری کوهستان فرصت حضور در این رویداد ورزشی را پیدا کنند.

در پایان این رقابت ها، ورزشکاران شرکت کننده با امضای طوماری جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا را در به شهادت رساندن کودکان میناب محکوم کردند.

قهرمانان رده های سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان این دوره از رقابت ها نیز با دریافت لوح و مدال معرفی شدند.