تیم فولاد سیرجان ایرانیان در سومین مسابقه خود در لیگ والیبال مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ موفق به شکست سه بر صفر نماینده قزاقستان شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) از ۲۴ آبان به میزبانی شهر بوبانشور هند آغاز شده است و به مدت یک هفته برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها با حضور پنج تیم شامل بنگلور تورپیدوز، بمبئی متئورز و تلوگو بلک هاوکس از هند، فولاد سیرجان ایران و ژتیسو قزاقستان پیگیری می‌شود تا قهرمان تنها سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۷ را به دست آورد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان از ساعت ۱۴ پنج شنبه ۲۸ آبان در سومین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف ژتیسو قزاقستان رفت و سه بر صفر این تیم را از پیش رو برداشت.

شاگردان بهروز عطایی در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۰ به پیروزی رسیدند تا دومین برد خود در این رقابت‌ها را با اقتدار تجربه کنند.

فولادی‌ها از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۹ آبان در چهارمین و آخرین مسابقه مرحله مقدماتی خود به مصاف بمبئی متئورز از کشور هند می‌روند.

على رمضانى، اشکان حق‌دوست، على حاجى‌پور، ابوالفضل پاشا امیرى، امین خواجه‌خلیلى، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور، عرفان جلالی نژاد، محمد ولى‌زاده، امیرحسین توخته، على شفیعى، رضا محمودآبادى، مهران توانا و رسول شهسوارى بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها هستند.

تیم فولاد سیرجان در نخستین مسابقه خود موفق به شکست سه بر یک تیم تلوگو بلک هاوکس از هند شد و در دومین بازی سه بر یک مغلوب تورپیدوز بنگلور شد.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول تا چهارم جدول به مرحله نیمه‌نهایی صعود می‌کنند که مرحله نیمه نهایی (شنبه ۳۰ آبان) و دیدار‌ها رده‌بندی و فینال نیز روز یکشنبه یکم آذرماه برگزار خواهد شد.

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