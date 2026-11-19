به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی در حاشیه مراسم افتتاح طرح‌های خدمت‌رسانی، سازندگی و پیشرفت بسیج سازندگی در شهرستان زیرکوه، با اشاره به افتتاح طرح آسفالت جاده بین مزارع روستای آبیز شهرستان زیرکوه، گفت: این طرح به طول تقریبی سه کیلومتر و با مساحت بیش از ۱۵ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسید.

مهدی هنری با بیان اینکه در هفته بسیج، ۱۳ طرح آسفالت در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: مجموع مساحت این طرح‌ها ۸۸ هزار مترمربع و ارزش ریالی آنها ۸۲۹ میلیارد ریال است.

به گفته وی در بیش از چهار سال گذشته، ۲۳۴ طرح آسفالت با مساحتی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع و ارزش ریالی بیش از ۹ هزار میلیارد ریال به همت بسیج سازندگی در سطح استان اجرا شده است که این رقم، سهم قابل توجهی از ظرفیت و سهمیه قیر کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

هنری مشارکت مردم و خیران را یکی از ویژگی‌های برجسته طرح‌های عمرانی بسیج سازندگی دانست و افزود: در بسیاری از این طرحها، مردم و خیران در تأمین هزینه‌ها و اجرای عملیات زیرسازی مشارکت می‌کنند و بسیج سازندگی با تأمین و اجرای مرحله آسفالت، کار را به نتیجه می‌رساند.