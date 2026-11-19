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مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی از بهره برداری ۱۳ طرح آسفالت با اعتبار ۸۲۹ میلیارد ریال همزمان با هفته بسیج در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی در حاشیه مراسم افتتاح طرحهای خدمترسانی، سازندگی و پیشرفت بسیج سازندگی در شهرستان زیرکوه، با اشاره به افتتاح طرح آسفالت جاده بین مزارع روستای آبیز شهرستان زیرکوه، گفت: این طرح به طول تقریبی سه کیلومتر و با مساحت بیش از ۱۵ هزار مترمربع به بهرهبرداری رسید.
مهدی هنری با بیان اینکه در هفته بسیج، ۱۳ طرح آسفالت در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری میرسد، افزود: مجموع مساحت این طرحها ۸۸ هزار مترمربع و ارزش ریالی آنها ۸۲۹ میلیارد ریال است.
به گفته وی در بیش از چهار سال گذشته، ۲۳۴ طرح آسفالت با مساحتی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع و ارزش ریالی بیش از ۹ هزار میلیارد ریال به همت بسیج سازندگی در سطح استان اجرا شده است که این رقم، سهم قابل توجهی از ظرفیت و سهمیه قیر کشور را به خود اختصاص میدهد.
هنری مشارکت مردم و خیران را یکی از ویژگیهای برجسته طرحهای عمرانی بسیج سازندگی دانست و افزود: در بسیاری از این طرحها، مردم و خیران در تأمین هزینهها و اجرای عملیات زیرسازی مشارکت میکنند و بسیج سازندگی با تأمین و اجرای مرحله آسفالت، کار را به نتیجه میرساند.