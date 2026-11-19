فرمانده انتظامی شهرستان خمام گفت: مردی ۳۰ ساله که با شلیک اسحله شکاری، دختری ۲۲ را در این شهرستان به قتل رسانده بود، با سرعت عمل پلیس در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ایمان جهاندیده گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی منجر به فوت در خمام، ماموران انتظامی فوری به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد، بر اثر تیراندازی مردی ۳۰ ساله با اسلحه شکاری به یک دختر ۲۲ ساله در خمام به دلیل اختلاف شخصی، این دختر جوان در دم جان باخت و متهم از صحنه جرم متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمام گفت: با اقدام ضربتی ماموران پلیس، قاتل در کمتر از یک ساعت، در مخفیگاهش در این شهرستان دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری هم نزد وی کشف شد.

سرهنگ جهاندیده با اشاره به اعتراف متهم به جرم خود، افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضائی تحویل داده شد.