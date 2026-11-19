صابر جودی اظهار کرد:ساعت ۱۱:۲۰ روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ ماه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در کیلومتر ۳۵ محور بستان‌آباد ـ سراب از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی دریافت و بلافاصله دو تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود:این تیم‌ها از پایگاه امداد و نجات یادمان شهید محمدتقی اباذری (بهرمان) جمعیت هلال‌احمر سراب و مرکز پاسخگویی اضطراری هلال‌احمر مهربان به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی و پیش‌بیمارستانی را برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان آغاز کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی با اشاره به آمار حادثه بیان کرد: این مینی‌بوس ۱۳ سرنشین داشت که متاسفانه در پی این حادثه یک نفر در دم جان خود را از دست داده بود و ۱۲ نفر نیز مصدوم شده بودند.

جودی ادامه داد: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، اقدامات پیش‌بیمارستانی و امدادرسانی به مصدومان را انجام دادند و چهار نفر از مصدومان جهت تکمیل فرآیند درمان توسط نجاتگران هلال‌احمر و ۸ نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.