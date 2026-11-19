ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در هفته آینده
مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده به صورت حضوری و وبیناری نشست علنی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگان، رسیدگی به لایحه مدیریت بدهیهای عمومی، رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز سوال از وزیر تعاون در دستورکار هفته آینده وکلای ملت قرار دارد.
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