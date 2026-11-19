ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در هفته آینده

مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده به صورت حضوری و وبیناری نشست علنی برگزار می‌کند.