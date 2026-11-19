به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین با اشاره به ظرفیت شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد اولیه آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی در کشور، از برنامه‌ریزی برای اجرای یک طرح توسعه دارویی در مازندران خبر داد.

نادری گفت: در نشست با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، مقرر شد مطالعات امکان‌سنجی این طرح (FS) ظرف دو ماه آینده به استانداری مازندران ارائه شود.

وی با بیان اینکه سه طرح توسعه‌ای در حوزه تولید محصولات دامی، توسعه دارو‌های انسانی و تولید مواد اولیه ژلاتین در دستور کار این مجموعه قرار دارد، افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی و به‌روزرسانی مطالعات، یکی از این طرح‌ها با همکاری مسئولان استانی و شستا در مازندران اجرا خواهد شد.