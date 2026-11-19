بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور، با حضور علاقه‌مندان و حافظان قرآن کریم در نقاط مختلف استان کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این آزمون با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تشویق نوجوانان و بزرگسالان به حفظ قرآن و فراگیری مفاهیم آن برگزار شد.

اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، گفت: پس از حدود هفت سال انتظار، آزمون سراسری قرآن کریم با حضور نزدیک به ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در استان کرمان برگزار می‌شود که از این تعداد، ۷۱۰ نفر در حوزه آزمون شهر کرمان و در دانشگاه پیام نور حضور دارند.

وی افزود: این آزمون در ۲۶ رشته برگزار می‌شود که ۱۳ رشته به‌صورت الکترونیکی و ۱۳ رشته به‌صورت کتبی است.

اسحاقی با اشاره به ویژگی‌های این دوره از آزمون بیان کرد: این رقابت قرآنی به یاد رهبر شهید و با محوریت معارف قرآنی برگزار می‌شود و در بخش رشته‌های معارفی، مباحثی برگرفته از کتاب‌های «اندیشه اسلامی در چارچوب قرآن» و «انسان ۲۵۰ ساله» مورد توجه قرار گرفته است.