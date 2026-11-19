بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور، با حضور علاقه‌مندان و حافظان قرآن کریم در نقاط مختلف استان کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این آزمون با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تشویق نوجوانان و بزرگسالان به حفظ قرآن و فراگیری مفاهیم آن برگزار شد.

مرادی، مدیر مؤسسه قرآنی آل‌یاسین اندوهجرد، استقبال شرکت‌کنندگان را نشانه ارادت مردم به قرآن دانست و گفت: حضور حافظان کل قرآن کریم می‌تواند الگویی برای نسل جوان باشد.

وی افزود: این آزمون تنها سنجش محفوظات نیست، بلکه فرصتی برای انس بیشتر با آیات الهی و تدبر در مفاهیم قرآن کریم است.