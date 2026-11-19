به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نعمت اله پایان با بیان اینکه بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت امروز در آذربایجان‌شرقی با رقابت ۱۱ هزار و ۱۲۹ نفر برگزار شد گفت:تبریز با یک‌هزار و ۳۱۸ داوطلب در جایگاه ششم بزرگترین حوزه‌های امتحانی در میان مراکز استان‌های کشور قرار گرفته است.

پایان با اشاره به اینکه براساس آمار بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت سال ۱۴۰۵، هفت موسسه قرآنی آذربایجان‌شرقی در جمع ۲۵ موسسه برتر کشور از نظر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان این رویداد بزرگ قرآنی قرار گرفته است افزود: فاطمه‌الزهرا (س) کوجووار، مهد قرآن و عترت تبریز، رهپویان یاس تبریز، فاطمه معصومه (س) بناب، حورای بهشتی تبریز، آوای آسمان تبریز و آل‌یاسین بناب، هفت مجموعه قرآنی استان آذربایجان‌شرقی هستند که با عملکرد برجسته در جذب و ثبت‌نام داوطلبان، در جمع موسسات برتر کشوری حضور یافته‌اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در ۲۳ حوزه امتحانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد تصریح کرد: این آزمون در ۱۴ رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزار و تلاش شد با توزیع مناسب حوزه‌های امتحانی در شهرستان‌های استان زمینه حضور آسان‌تر شرکت‌کنندگان و دسترسی مطلوب آنان به محل برگزاری آزمون فراهم شود.