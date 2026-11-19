

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش زنان، «سیده غزل غیاثی» و «مهدیسا حمیدنژاد» با عملکرد موفق خود به جمع هشت نفر برتر راه یافتند.

در بخش مردان نیز «محمدرضا طرلانی» با کسب رتبه نخست مشترک با ورزشکار روس و همچنین؛ «رادین فروغیان» با قرار گرفتن در جایگاه سوم، جواز حضور در فینال را به دست آوردند.

بدین ترتیب، هر چهار نماینده ایران در ماده سرطناب، در جمع فینالیست‌های این دوره از رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

مرحله نهایی مسابقات عصر امروز، پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه، برگزارمی شود و نمایندگان کشورمان برای کسب مدال‌های این رقابت‌ها به مصاف حریفان خود می روند.