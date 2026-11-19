به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور و تجارت خارجی از اولویت‌های استان است اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های متنوع اقتصادی است و باید با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، زمینه تولید، اشتغال و رفاه عمومی بیشتری را فراهم کنیم.

زارع بیان کرد: برای مدیریت استان، اولویت‌های اصلی توسعه اقتصادی، عموما توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی است و نگاه ما این‌است که از خام‌فروشی پیشگیری کرده و با تقویت زنجیره ارزش، زمینه ایجاد صنایع پایین‌دستی، افزایش ارزش افزوده و اشتغال پایدار را فراهم کنیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تقویت کشاورزی، شیلات و صنایع تبدیلی از جمله اولویت‌های استان است یادآور شد: استان بوشهر در تولید خرما و محصولات کشاورزی و آبزیان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و توسعه صنایع بسته‌بندی، ایجاد سردخانه‌های بیشتر و فرآوری زنجیره توسعه و تولید و صادرات، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کند.

زارع افزود: از اتاق بازرگانی ایران انتظار دارم در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر و جذب سرمایه‌گذاران توانمند و ترغیب آنان برای سرمایه‌گذاری در استان و توسعه بازار‌های صادراتی و پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان در سطح ملی و بین‌المللی اهتمام بیشتری ورزند.

استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه نگاه مدیریت استان به سرمایه‌گذار، در واقع نگاه به یک شریک توسعه‌ای است افزود: هدف ما این است که بوشهر علاوه بر جایگاه ممتاز خود در حوزه انرژی، به یکی از قطب‌های مهم تجارت منطقه‌ای، اقتصاد دریامحور و توسعه صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

زارع اظهار داشت: توسعه بوشهر، توسعه اقتصاد ملی است و تحقق این هدف بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی، امکان‌پذیر نیست.