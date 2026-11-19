به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ احمد زارعی اظهار داشت: چهارمین مرحله مسابقات مهارت آموزی کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان بوشهر با حضور معاون فنی حرفه‌ای شماره ۳ استان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات اداره کل فنی حرفه‌ای استان برگزار شد.

وی گفت: این مسابقات در ۹ رشته و با شرکت ۷۸ نفر از کارکنان وظیفه برگزار شد و نفرات برتر هر رشته توسط آزمونگران و داوران انتخاب و از آنان تجلیل شد.