وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۱۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۱۳۹ نفر رسیده است.

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۷۱۵ نفر افزایش یافت

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۷۱۵ نفر افزایش یافت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم؛ براساس اعلام وزارت بهداشت غزه، در ۲۴ ساعت گذشته پیکر پنج شهید از جمله پیکر یک شهید که از زیر آوار بیرون آورده شده و دو نفر که بر اثر جراحات جان باختند، به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد شمار شهدا از زمان برقراری آتش‌بس تاکنون به ۱۶۶۲ نفر و شمار مجروحان به ۶۰۰۷ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۱۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۱۳۹ نفر رسیده است.