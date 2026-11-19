معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در سفر به مازندران با گرامیداشت یاد شهید کشوری و شهید چمران و خلبانان هوانیروز در آزادسازی سوسنگرد، این عملیات را کار بزرگ و ماندگار در تاریخ جنگ توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سفر به استان مازندران در دیدار با همسر و فرزند سرلشکر خلبان احمد کشوری در شهرستان سیمرغ با اشاره به خاطرات خود از روز‌های آغازین جنگ تحمیلی اظهار کرد: من خود در آزادسازی سوسنگرد حاضر و شاهد درخشش خلبانان هوانیروز و نیرو‌های مردمی بودم.

سید احمد موسوی، افزود: روز قبل از عملیات ما را به منطقه بردند و سپس بازگرداندند، اما روز بعد بیش از ۳۵ کیلومتر آزاد شد. این موفقیت مرهون نقش هوانیروز، خلبانان و شهدایی همچون شهید چمران بود. به لحاظ نظامی هر چقدر تحلیل کنید، اینکه دست خالی بتوانید ۳۵ تا ۴۰ کیلومتر را پاکسازی کنید، کار بسیار بزرگی بود و نام شهدای عزیز در جنگ همیشه جاویدان خواهد ماند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تجلیل از مقام شهدا خاطرنشان کرد: کشور ما به این شهیدان بزرگ افتخار می‌کند و وظیفه ماست که از آنها الگو بگیریم. همه مسئولان و ملت عزیز ایران قدردان ایثار و ازخودگذشتگی‌های خانواده معزز شهدا هستند.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و چاپ کتاب‌های مرتبط با ایثارگران گفت: بنیاد برای چاپ و انتشار آثار مرتبط با خاطرات شهدا و رزمندگان آمادگی دارد و ما از ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم برای ثبت و نشر آثار در خصوص شهدا اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت روایت شهدا و خانواده معزز آنان افزود: باید از ظرفیت‌های مختلف برای انعکاس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و روایت آرمان‌ها و ارزش‌های شهدای عزیز به جامعه بهره گرفت و اقدامات و تولیدات باید با توجه به نیاز جامعه امروز و مخاطبان صورت گیرد تا اثربخشی لازم را داشته باشد.

موسوی در پایان با قدردانی از فرزند شهید کشوری نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی، خطاب به وی گفت: ما به شما افتخار می‌کنیم که در سنگر مجلس زبان مردم هستید و هر موقع سخن گفتید حق را بیان کردید.

لازم به ذکر است قبل از دیدار، دکتر سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با حضور در گلزار شهدای سیمرغ، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد.

در این مراسم، جمعی از مدیران و مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز مسئولان استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.