سه بازیکن ایرانی در مسابقات بین‌المللی بدمینتون ترکیه که با حضور نمایندگان ۲۷ کشور در شهر آنکارا برگزار می‌شود، به میدان می‌روند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بین‌المللی بدمینتون ترکیه از ۱۸ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان تا ۱ آذر ۱۴۰۵) به میزبانی شهر آنکارا برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها ۱۹۸ بازیکن از ۲۷ کشور حضور دارند و علی حیاتی، امیرعلی احمدلو و زهرا رباطی به عنوان نمایندگان کشورمان در این رویداد بین‌المللی به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

این مسابقات فرصتی برای کسب تجربه بین‌المللی و ارزیابی سطح آمادگی نمایندگان ایران در رقابت با بازیکنان سایر کشور‌ها خواهد بود.