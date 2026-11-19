به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت : شهید دریاقلی سورانی نماد یک فرد مسئول و ایثارگر در برابر میهنش است که بدون هیچ دستوری و تنها با احساس مسئولیت اجتماعی و عشق به وطن، دست به کار ایثارگرانه بزرگی زد.

وی افزود: جانفدایان امروز و ملت مبعوثی که هشت ماه است در خیابان ها حضور دارند، در واقع ادامه دهنده راه دریاقلی‌ها و شهدای دفاع مقدس هستند.

این مراسم با عنوان فرعی «هم‌رکاب با دریاقلی برای ایران» در باغ کتاب تهران برگزار شد.

تجلیل از فرزند شهید دریاقلی سورانی و حسین محمدی، جانباز کرمانشاهی، از دیگر بخش های این مراسم بود .

شهید دریاقلی سورانی (متولد ۱۳۲۳) یکی از قهرمانان دفاع مقدس است که با ایثارگری خود مانع از نفوذ غافلگیرانه نیرو‌های بعثی در ایران شد.

داستان رشادت او ، در کتاب درسی فارسی پایه ششم ابتدایی نوشته شده است .



