به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ غلامرضا شهابی بیان کرد: قبل از اجرای سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر برنامه‌های مختلفی باید اجرا شود که یکی از این برنامه‌ها یادواره‌های شهدای شهرستانی است که در سطح شهرستان‌های ۱۰ گانه استان برگزار می‌شود.

وی افزود: برای اجرای این برنامه‌های شهرستانی یک سری ملزوماتی در نظر گرفته شده که یکی از این برنامه‌ها، رویداد حماسه‌نگار است که در قالب این برنامه باید تعدادی از افراد آموزش ببینند.

فرمانده ناحیه سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر ادامه داد: این افراد که از فعالان فرهنگ و شهادت هستند در این راستا آموزش می‌بینند و هر کدام از این افراد که از اقشار مختلفی، چون طلاب، دانش‌آموز و دانشجو هستند، ایده‌ای را مطرح می‌کنند که این ایده به داوری گذاشته می‌شود و در آخر آن ایده‌ای که مورد پذیرش قرار بگیرد، استفاده و اجرایی می‌شود.