

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، انجمن صنایع لبنی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، نرخ هر کیلوگرم شیر خام با کیفیت استاندارد و چربی پایه ۳.۲ درصد، درب دامداری ۶۸ هزار تومان تعیین شد.

طبق مصوبه جدید، به ازای هر یک‌دهم درصد افزایش یا کاهش چربی نسبت به میزان پایه ۳.۲ درصد، مبلغ ۸۵۰ تومان به نرخ شیر خام اضافه یا از آن کسر می‌شود.

همچنین مقرر شد نرخ مورد توافق یک هفته پس از ابلاغ کتبی کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، برای دامداری‌ها و شرکت‌های لبنی لازم‌الاجرا شود.

هزینه حمل شیر خام بر اساس بارنامه‌های صادرشده و مطابق تعرفه وزارت راه و شهرسازی بر عهده کارخانه‌های لبنی خواهد بود.

پیش از این، نرخ پایه قبلی هر کیلوگرم شیرخام ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود.



انجمن صنایع لبنی تاکید کرده است که نرخ مورد توافق یک هفته پس از ابلاغ کتبی کارگروه تنظیم بازاروزارت جهاد کشاورزی، برای دامداری‌ها و شرکت‌های لبنی لازم‌الاجرا شود.



کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی هنوز خبری درباره قیمت جدید شیرخام منتشر نکرده اند اما در هفته ای که گذشت، بصورت غیر رسمی اظهاراتی درباره قیمت جدید ۶۸ هزار تومانی منتشر شده بود.



در این میان، شماری از تولیدکنندگان و دامداران عضو انجمن صنفی گاوداران از اقدام صنایع لبنیاتی در گران کردن برخی از محصولات، زودتر از تعیین قیمت جدید شیر خام، انتقاد کردند.



به گفته این دامداران، در حالی که توافق اولیه برای افزایش قیمت شیر خام از کیلویی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان درب دامداری و ۷۰ هزار تومان درب کارخانه هنوز به تصویب و ابلاغ رسمی نرسیده، بازار محصولات لبنی از شهریور تا آبان ماه با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها مواجه شده و این اقدام ممکن است مصرف لبنیات را کاهش دهد که به ضرر دامداران است.