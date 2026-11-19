ششمین جشنواره ملی شعر کودک با دریافت بیش از ۴ هزار و ۴۰ اثر در بخش‌های آزاد و میناب، با معرفی و تجلیل از برگزیدگان در شاهین‌شهر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیین اختتامیه این جشنواره که ۲۸ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد، برگزیدگان بخش‌های مختلف با رأی هیئت داوران هفت‌نفره به دبیری مصطفی رحمان‌دوست معرفی شدند.

در بخش میناب (کودک)، سوین احمدی از اصفهان، محمدطا‌ها حیدری از گز و آرنوشا وفایی از شیراز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در بخش بزرگسالان میناب نیز سمیه تورجی و مریم اسلامی، هر دو از شیراز، به ترتیب اول و دوم شدند.

در بخش آزاد (کودک)، محمدجواد مقیمی از خراسان، ماهور ملکی از شیراز و نیلوفر سادات مسئله‌گو از اصفهان رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در بخش آزاد بزرگسالان نیز شقایق پای‌رنج از مازندران، اسماعیل اله‌دادی از بروجرد و پیوند فرهادی از کرمانشاه رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. مسلم محمدی از همدان و طاهره اکرمی از قم نیز به‌صورت مشترک رتبه چهارم را به دست آوردند.

در بخش کتاب، حبیب نظاری، کبری بابایی و زهرا عراقی به ترتیب از تهران، تهران و مشهد رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. همچنین شعر پانیا پناهی، فرزند شهید امنیت سرهنگ پناهی از شاهین‌شهر، به‌عنوان شعر برتر جشنواره انتخاب شد.

سعید ابریشمی‌راد، شهردار شاهین‌شهر، گفت: در این دوره از جشنواره از ۱۷ نفر از برگزیدگان بخش‌های مختلف که امتیازات لازم را کسب کرده بودند، تجلیل شد.

وی افزود: آثار برگزیده بخش میناب نیز به‌زودی در قالب کتاب و به زبان‌های مختلف منتشر خواهد شد.