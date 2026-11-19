بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور نزدیک به یک صد تن در رشته‌های حفظ ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در شهرستان خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور در رشته‌های حفظ ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در شهرستان خوی برگزار شد.

هدف از برگزاری این مسابقات انسجام بخشی و هدایت محتوایی فعالیت‌های آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی، سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مؤسسات، ایجاد انگیزه در میان جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان و همچنین شناسایی و معرفی نخبگان و استعداد‌های درخشان قرآنی است.

در شهرستان خوی حدود یکصد نفر در آزمون کتبی این دوره شرکت کردند. همچنین شصت نفر در بخش فعالیت‌های قرآنی زیر دوازده سال حضور دارند که مسابقات شفاهی آن در آذرماه برگزار خواهد شد.

بر اساس آمار اعلام شده بیست و پنج نفر آقا و هفتاد و پنج نفر خانم در این رقابت‌های قرآنی شرکت کرده بودند.