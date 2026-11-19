جمعی از جاماندگان حج سال گذشته با هدف پیگیری مطالبات و بررسی موانع پیش‌روی اعزام، با نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مشتاقان زیارت خانه خدا، باتوجه کاهش یکسویه سهمیه زائران اعزامی از ایران به یک_سوم در سال گذشته و عدم تخصیص به موقع ارز در مطالبه خود، جبران این مطلب را با روش‌های تسهیلگری خواستار شدند.

در این دیدار، حاضران با بیان درخواست‌ها و مطالبات خود، خواستار پیگیری موضوع از سوی مسئولان و فراهم شدن زمینه رفع موانع اعزام به حج شدند.