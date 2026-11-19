به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره، دومین روز از اجرای نمایش‌های خیابانی بخش «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با حضور گروه‌های نمایشی از زنجان، فلاورجان، کرمانشاه، لاهیجان و کرج برگزار شد.

در این روز، هنرمندان تئاتر خیابانی از نقاط مختلف کشور در محوطه مجموعه تئاترشهر گرد هم آمدند تا بار دیگر از دریچه هنر نمایش، روایتگر واقعیت‌هایی باشند که در بستر اجرا جان می‌گیرند و پیش چشم مخاطبان به تصویر درمی‌آیند.

پنج گروه نمایشی «طالع طلا» به نویسندگی و کارگردانی فرشته جعفری، «پایان سکوت کاشی‌ها» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا شمس، «سنگ» به نویسندگی و کارگردانی سعید ذبیحی، «رویای صورتی تسنیم» به نویسندگی و کارگردانی حسین نادری و «آواره در آوار جنگ» به نویسندگی و کارگردانی سامان شکیبا، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان مخاطبان بودند.

این آثار نمایشی هر یک با محوریت مقاومت، مظلومیت و ایستادگی زنان، مردان و کودکان ایران روی صحنه رفتند و کوشیدند با زبان هنر، بخشی از واقعیت‌ها و تجربه‌های تلخ و تأثیرگذاری را به تصویر بکشند که به‌ویژه در جریان جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان بر جان و دل مردم نشسته است.

با این حال آنچه در دومین روز از اجرای این آثار همچنان در کانون توجه نمایش‌های خیابانی قرار داشت، یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه و به‌ویژه شهید جاویدالاثر ماکان نصیری بود؛ نامی که هنرمندان بر ماندگاری آن در حافظه جمعی مردم ایران تأکید داشته و دارند.

همچنین گروه نمایشی «دُر غلطان» به نویسندگی و کارگردانی امیر امینی، با حضور در میدان ولی‌عصر (عج)، همزمان با دویست‌وشصت‌وچهارمین شب از حماسه پایداری مردم، همراه آنان شد تا روایتی از زندگی شهید علی لاریجانی، از دوران کودکی تا شهادتش را به نمایش بگذارد.

این گروه نمایشی تلاش کرد با بهره‌گیری از شیوه نقالی و عناصر بصری، ضمن انتقال اطلاعات حاصل از پژوهش درباره زندگی این شهید، جذابیت‌های نمایشی اثر را نیز برای مخاطبان حفظ کند.

بخش «سردار آسمانی» با داوری بهرام ابراهیمی، امیر دژاکام و محمد حاتمی، از روز سه‌شنبه بیست‌وششم آبان آغاز شده و تا جمعه بیست‌ونهم آبان در محوطه تئاترشهر میزبان تماشاگران و علاقه‌مندان به نمایش‌های خیابانی خواهد بود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت»، به دبیری محمد کاظم‌تبار و به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.