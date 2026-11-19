معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید در سفر به مازندران، با حضور در منزل مادر شهیدان طبری، از این بانوی صبور و فداکار تجلیل و تکریم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در راستای تکریم جامعه معزز ایثارگری، در شهرستان قائم‌شهر با مادر شهیدان والامقام سیامک، سعادت و سعید طبری دیدار و از این بانوی فداکار تجلیل کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مادران و خانواده‌های شهدا، اظهار داشت: خدمت رئیس جمهور عرض کردم که می‌خواهم به مازندران بروم؛ ایشان فرمودند سلام من را خدمت مادران شهدا و خانواده‌های شهدا برسانید و التماس دعا داشتند که برای ایشان دعا کنید. دکتر پزشکیان همیشه به فکر خانواده شهدا هستند.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جامعه ایثارگری الگوی مسئولان هستند، گفت: ما افتخار می‌کنیم که الگوی ما هستید. هر زمان به دیدار خانواده شهدا می‌رویم مدت‌ها انرژی می‌گیریم. مدیران و همکاران ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران تمام سعی خود را در جهت خدمت‌رسانی شایسته به شما عزیزان خواهند داشت و از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند کرد.

موسوی افزود: دعا کنید که ان‌شاءالله مستحکم و مقاوم، راه شهدا را ادامه دهیم تا بتوانیم در کنار شما اهداف شهدا را تحقق بخشیم.