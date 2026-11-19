نماز جمعه ۲۹ آبان در ارومیه، به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماز جمعه ۲۹ آبان در ارومیه، به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.

ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه اعلام کرد نماز جمعه این هفته ۲۹ آبان ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.

مراسم سخنرانی پیش از خطبه‌ها نیز با حضور سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای استان برگزار خواهد شد.

میز پاسخگویی به سوالات شرعی و گفتگوی اعتقادی نیز برقرار خواهد بود.

خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود