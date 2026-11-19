به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این گزارش، به دلیل ترکیدگی لوله آب در شبکه توزیع ۱۵۰ آزبست ، آب شرب مناطقی همچون میدان قدس، خیابان تختی و حوالی اداره آموزش و پرورش دماوند به مدت سه ساعت قطع شده است.

امور بهره‌برداری آبفای دماوند ضمن پوزش و عذرخواهی از شهروندان شریف این مناطق، اعلام کرد که تیم‌های امداد و حوادث این امور بلافاصله در محل حضور یافته و مشغول تلاش برای تعمیر و رفع ترکیدگی لوله هستند. این امور تأکید کرد که پس از پایان عملیات تعمیرات، جریان آب به‌طور کامل وصل خواهد شد.



در پایان، امور بهره‌برداری آبفای دماوند از صبر، شکیبایی و همکاری صمیمانه شهروندان گرامی در این زمینه قدردانی کرد.