وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای پرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در هفته‌های آینده خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای پرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه‌ها و بخش خصوصی خبر داد و گفت: منابعی به ارزش حدود ۲۰ همت در مراحل نهایی تأمین قرار دارد و امیدواریم طی دو تا سه هفته آینده پرداخت شود.

میدری در نشست با اساتید دانشگاه و اعضای دانشگاه‌های شمال کشور، با اشاره به دغدغه مشترک وزارتخانه‌های کار و بهداشت در زمینه مطالبات دانشگاه‌ها افزود: سازمان برنامه و بودجه اقدامات جدیدی برای تسریع در تسویه بدهی‌ها در نظر گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی شرکت دخانیات در مازندران، کمبود ماشین‌آلات و ضرورت نوسازی خطوط تولید را از مشکلات این مجموعه دانست و بر استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای کارخانه چوب و کاغذ مازندران نیز گفت: افزایش ظرفیت تولید این مجموعه و بررسی طرح‌هایی مانند تولید آب‌اکسیژنه و محصولات کاغذی با ارزش افزوده بالاتر، با همکاری استانداری و سهامداران در دستور کار قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان از توافق برای ارائه طرح توسعه شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران به استانداری ظرف دو ماه آینده خبر داد و گفت: تأمین مالی این طرح با همکاری استانداری مازندران و مجموعه تأمین اجتماعی پیگیری خواهد شد.