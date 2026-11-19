به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد گفت: ۹۰ نفر از نیرو‌های خدمات شهری شهرداری امروز در این اقدام فرهنگی مشارکت داشتند.

حسن گیته ضمن دعوت از مردم برای حفظ پاکیزگی حاشیه سد مهاباد، اظهار داشت: در حاشیه دریاچه سد مهاباد، ۱۹ محل مشخص برای جمع‌آوری زباله تعیین شده که شهروندان و گردشگران می‌توانند زباله‌های خود را به این محل‌ها منتقل کنند.

فعالان محیط زیست و پاکبانان شهرداری هم از مردم خواستند با به همراه داشتن کیسه‌های زباله و جمع‌اوری زباله‌های خود همراه و همدل آنها در پاکیزگی شهر باشند.