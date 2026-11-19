حجت الاسلام والمسلمین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آستانه هفته بسیج در سفر به قم با حضرات آیات سبحانی، شب زنده دار، اعرافی و سعیدی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آستانه هفته بسیج در سفر به قم با حضرات آیات سبحانی، شب زنده دار، اعرافی و سعیدی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در این دیدار با تأکید بر ویژگی‌های متمایز بسیج گفت: بسیج مسئولیت‌های متنوعی دارد و وظایف آن به دوران جنگ محدود نمی‌شود، بلکه در دوران صلح، تأمین امنیت و بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز مسئولیت دارد.

وی همچنین بر گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در مناطق اهل سنت تأکید کرد و خواستار مشارکت دادن مردم این مناطق در برنامه‌ها و اهداف مشترک اجتماعی شد.

آیت الله محمدمهدی شب زنده دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور هم در دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دلسوزی برای امام و مردم، فرمان‌برداری از امام، خدمتگزاری به مردم، بزرگداشت شعائر دینی و قیام برای انجام وظایف را از ویژگی‌های برجسته بسیجیان عنوان کرد و گفت: در روایت امام جواد (علیه‌السلام)، برای فردی که این ویژگی‌ها را در خود جمع کرده، پاداشی بزرگ و جایگاهی والا در بهشت وعده داده شده است.

آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز گفت: همه طرح‌ها و برنامه‌های بسیج باید به گونه‌ای طراحی شوند که احساس مشارکت را در جوانان و نوجوانان برانگیزند؛ چراکه این احساس، ظرفیتی معجزه‌آسا دارد و نوجوان و جوان باید خود را در فعالیت‌ها و امور کشور سهیم بداند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفتمان‌سازی را یکی از الزامات موفقیت فعالیت‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: فعالیت اجتماعی موفق نیازمند گفتمانی است که مسیر را روشن کند و از ادبیات جذاب و متناسب با شرایط جامعه برخوردار باشد. در شرایط کنونی نیز زمینه مناسبی برای گفتمان‌سازی فراهم شده و تحولات دوران جنگ، از جمله شکل‌گیری معانی و مفاهیم تازه پیرامون نماد‌هایی همچون پرچم، می‌تواند در تقویت این گفتمان مؤثر باشد.

وی با اشاره به تحولات شتابان فضای مجازی و فناوری‌های نوین اظهار کرد: این تحولات در کنار فرصت‌های فراوان، چالش‌های جدی نیز به همراه داشته و تکانه‌های مهم‌تری نیز در پیش است؛ در حوزه هوش مصنوعی، از نظر فناوری و توانمندی دانشگاهی با چالش‌هایی مواجه هستیم و باید برای آن راهبرد مناسبی تدوین کنیم.

آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) هم با تأکید بر اینکه بسیج متعلق به همه مردم و ظرفیت مشترک نظام اسلامی است، تصریح کرد: نباید بسیج را مجموعه‌ای محدود به یک قشر یا نهاد دانست؛ همه مسئولان، مدیران، اقشار مختلف مردم و دلسوزان انقلاب باید خود را در این حرکت سهیم بدانند و از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: جهاد در راه خدا تنها به نبرد نظامی محدود نمی‌شود، بلکه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد و همه مردم باید متناسب با توانایی‌ها و امکانات خود در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در ابتدای این دیدار‌ها با ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های پیش رو گفت: راهبرد اصلی بسیج در دوره جدید، تهدیدزدایی و کارآمدسازی در کنار تعالی فرهنگی و دینی است.

حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب به سازماندهی گسترده مردم در قالب رزمایش جان‌فدایان اشاره کرد و افزود: آموزش و توانمندسازی نیرو‌های مردمی با جدیت دنبال می‌شود و علاوه بر مراکز آموزشی موجود، راه‌اندازی ۱۱۰ مرکز آموزش میدانی در نقاط مختلف کشور پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و احیای پالایشگاه‌های کوچک با مشارکت مردم خبر داد و افزود: با همکاری وزارت نفت و دولت، زمینه مشارکت سرمایه‌های مردمی در این بخش فراهم شده است تا طی سه سال، روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام به فرآورده‌های نفتی تبدیل شود و علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف افزایش یابد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دستیار محلی مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده است تا مردم بتوانند برای دسترسی به خدمات علمی، مذهبی و اجتماعی از ظرفیت‌های موجود در محله خود استفاده کنند و قرار است این طرح از دوم آذر در مساجد کشور راه‌اندازی شود.